Burgerlijke partijen pleiten voorbedachtheid in assisen: “Het was geen opwelling van het moment” Wouter Spillebeen

23 oktober 2019

18u12 0 Geraardsbergen In de assisenzaak rond de bijlmoord op Sandra Stompf willen de burgerlijke partijen dat de jury Thomas C. niet veroordeelt voor doodslag, maar voor moord. “Hij liegt over geheugenverlies om het zwaarste verdict te vermijden”, klinkt het. C. zegt al sinds het begin van het proces dat het zwart werd voor zijn ogen en dat hij zich niets herinnert, maar de psychiater die hem onderzocht, bevestigde woensdag dat er geen enkele verklaring is voor zijn geheugenverlies.

Al een week lang volgt Thomas C. met gebogen hoofd de getuigenissen en de pleidooien in de assisenzaal. “Enkel wanneer het onderwerp van zijn eigen moraliteit besproken wordt, kijkt hij op”, aldus de advocaten. “Zelfs wanneer er beelden getoond worden van het verhoor van zijn eigen vierjarige dochter, die moest aanschouwen hoe hij haar moeder in stukken hakte, toont hij geen enkele emotie.

De gruwelijke feiten van 10 juli 2015 lieten nochtans niemand in de assisenzaal onberoerd. De relatie tussen C. en Sandra Stompf was al enkele weken gedaan. Toen ze samen met hun dochter en de 14-jarige zoon van Sandra en haar eerste echtgenoot in het huis in Onkerzele waren, sloegen de stoppen van C. door. Sandra had een andere relatie en dat kon hij niet verkroppen. Hij ging haar te lijf met verschillende messen waaronder een keukenbijl terwijl hun vierjarige dochter naast hen stond. Toen hij ook achter de tienerzoon aan ging, kwam hij buiten buurvrouw Anja Massart tegen. Hij begon met de bijl op haar in te hakken totdat het handvat brak. De buurvrouw kroop door het oog van de naald, maar overleefde de aanval.

Doodslag of moord

Sinds het begin van het onderzoek beweert C. dat het zwart voor zijn ogen werd, toen Sandra bevestigde dat ze een ander had. Hij herinnert zich niets meer, tot het moment dat hij bij de politie in de verhoorkamer zat. Maar dat trekken de burgerlijke partijen in twijfel. De wetsdokter en een toxicoloog gaven al aan dat er geen fysieke verklaring is voor het geheugenverlies en de psychiater bevestigde dat er ook geen psychologische verklaring is. Bovendien tonen sms-berichten aan dat C. al langer dan een week van de nieuwe relatie afwist. Voor de advocaten van de burgerlijke partijen is het zo klaar als een klontje. “C. liegt over zijn geheugenverlies als strategie om later een kans te krijgen om vervroegd vrij te komen. Hij wil niet bekennen en zo het zwaarste verdict vermijden: moord.”

Voorbedachtheid

Volgens de burgerlijke partijen doodde C. Sandra niet in een opwelling van woede, maar is er sprake van voorbedachtheid. “Hij was planmatig en gestructureerd en heeft zichzelf uitgenodigd naar de woning. Hij voelde de woede al de hele dag opborrelen. Uit de bloedspatanalyse blijkt dat hij de eerste slag op haar achterhoofd gaf, dus dat wijst niet op een ruzie. Hij heeft bewust het mes genomen en is tijdens de daad gewisseld van wapen. Hij was niet in paniek en heeft rustig rondgewandeld. Nadien heeft hij de tijd genomen om zich te wassen, om de portefeuille van Sandra te nemen en met een andere jas dan de zijne weg te wandelen. En het ultieme bewijs zijn de vragen die hij stelde aan de politie bij zijn arrestatie. Is ze dood? Is het gelukt? Ik hoop dat ze dood is, al moet ik er twintig jaar voor naar de cel.”

Omdat C. nu enkel terecht staat voor doodslag, moet de voorzitter van het hof van assisen beslissen of de jury zich moet beraden over de voorbedachtheid. Die beslissing valt donderdag na de vordering van het Openbaar Ministerie en de pleidooien van de verdediging.