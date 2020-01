Burgerbevraging Gemeente- en Stadsmonitor op komst Frank Eeckhout

20 januari 2020

10u24 0 Geraardsbergen Het Agentschap Buitenland Bestuur (ABB) verzamelt driejaarlijks data bij steden en gemeenten. Ook in Geraardsbergen. Dit zal gebeuren tussen eind maart en eind juni.

Deze bevraging peilt naar het gedrag, de participatiegraad en de tevredenheid van de inwoners over lokale beleidsthema’s en gebeurt in samenwerking met Statistiek Vlaanderen bij een groep inwoners tussen 17 en 85 jaar. “De eerst brief kan mogelijk bij jou in de bus vallen op woensdag 25 maart, gevolgd door een bedankings- of herinneringsbrief. Het is cruciaal dat elke inwoner die hiervoor geselecteerd wordt, ook hieraan deelneemt om tot betrouwbare en valide resultaten te komen. Nadien krijgen 7.500 willekeurig gekozen deelnemers die de vragenlijst volledig invulden een bedankingskaart en een geschenkbon van 12 euro", laat communicatieambtenaar Stef De Vos weten.