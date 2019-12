Burgemeester vraagt maatregelen na zware ongevallen: “Aanleg kruispunt Vier Wegen moet opnieuw onderzocht worden” Koen Moreau en Frank Eeckhout

22 december 2019

16u00 8 Geraardsbergen Het kruispunt Vier Wegen in Schendelbeke kan na het zware ongeval vrijdagavond en het dodelijk ongeval zaterdagnamiddag best zo snel mogelijk opgenomen worden op de lijst van zwarte punten in Vlaanderen. Dat beseft ook burgemeester Guido De Padt (Open Vld) van Geraardsbergen.

De man stuurde na het dramatische weekend een niet mis te verstane boodschap naar partijgenote en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Daarin wijst hij op de grote hoeveelheid ongevallen op het kruispunt van de N42/Astridlaan met de N460/Aalstsesteenweg aan het industrieterrein van Schendelbeke.

“Ik besef dat ongevallen niet altijd infrastructuur gerelateerd zijn, maar toch denk ik dat nader onderzoek kan leiden tot nieuwe inzichten”, aldus de Padt. Hij vraagt nadrukkelijk om “opnieuw een grondige verkeersanalyse van dit kruispunt te laten uitvoeren en na te gaan hoe de verkeersafwikkeling veiliger kan worden gemaakt.”

Daarmee geeft de man toe dat de heraanleg van de gewestweg die vorig jaar door het Agentschap Wegen en Verkeer gebeurde allesbehalve een succes was. Verplichte fietsoversteekplaatsen dwars over een steenweg waar de maximum – maar nauwelijks nageleefde – snelheid 70 km/u bedraagt, kan je onmogelijk veilig noemen.

De enige echte realistische oplossing in de huidige setting lijkt het plaatsen van, bij voorkeur conflictvrije, verkeerslichten. Met twee zware ongevallen in minder dan 24 uur en twee dodelijk ongevallen in minder dan een jaar is actie dringend nodig. Liefst vooraleer er nog meer menselijk leed te betreuren valt.