Burgemeester Guido De Padt wil mondmaskers verplichten voor werknemers containerpark Frank Eeckhout

25 juli 2020

14u05 0 Geraardsbergen Omdat burgemeester Guido De Padt (Open Vld) heel wat klachten krijgt over het feit dat het personeel van het lokale containerpark geen maskers draagt, wil hij ook daar een mondmaskerplicht invoeren.

Burgemeester De Padt vindt het momenteel wel te vroeg om in zijn stad de draagplicht in te voeren over het ganse grondgebied. “Gelet op het landelijk karakter van onze stad, de aanwezigheid van 16 deelgemeenten en de grote spreiding van de woningen, vind ik het niet aangewezen om bijvoorbeeld tijdens het verkennen van onze mooie natuur of bij het ’s avonds uitlaten van de hond, het dragen van maskers op te leggen. Indien het nodig is, zullen we uiteraard opschalen", zegt De Padt.