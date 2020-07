Burgemeester Guido De Padt vraagt mondmaskers te verplichten in supermarkt: “Geen plaats meer voor ‘wir haben es nicht gewusst’” Claudia Van den Houte

09 juli 2020

18u23 0 Geraardsbergen Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) vraagt dat de hogere overheid mondmaskers verplicht maakt in supermarkten, nu ook onder meer de Hoge Gezondheidsraad die aanbeveling doet.

De Padt overwoog eerder zelf al een verplichting op te leggen om mondmaskers te dragen in grootwarenhuizen, maar kon dat als burgemeester niet doen. Hij liet ook al een cartoon maken door striptekenares Ingrid De Vuyst voor een affiche waarmee wordt gevraagd een mondmasker te dragen in de winkel. Die affiche liet hij intussen aan 30 winkels bezorgen. Na de aanbeveling door de Hoge Gezondheidsraad en de uitspraken van epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen), die het dringend tijd noemt om mondmaskers te verplichten in winkels en op andere drukke plaatsen, vindt De Padt dat “Brussel” daar echt moet naar luisteren.

“Er is geen plaats meer voor ‘wir haben es nicht gewusst’, terwijl ook meer en meer mensen willen dat mondmaskers verplicht worden, bijvoorbeeld in de supermarkt”, zegt De Padt. “Dat bleek recent uit een nieuwe bevraging van de Universiteit Antwerpen bij zo’n 27.000 mensen. 77 procent van de ondervraagden wil dat mondmaskers verplicht worden in de supermarkt, tegenover 61 procent de maand voordien.”

“De bevolking is er echt klaar voor, maar wil een porrend duwtje in de rug. Het verplicht maken zou een wereld van verschil kunnen maken ten opzichte van de huidige situatie”, aldus De Padt.