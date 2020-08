Burgemeester Guido De Padt roept politie en andere hulpdiensten op ten allen tijde mondmasker te dragen tijdens werkuren Frank Eeckhout

02 augustus 2020

16u22 12 Geraardsbergen Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) roept alle hulpdiensten in Geraardsbergen op om tijdens de werkuren een mondmasker te dragen. “Ook als ze alleen in de wagen zitten.”

Ook in Geraardsbergen neemt het aantal besmetting met COVID-19 met mondjesmaat toe. De voorbije zeven dagen zijn daar 5 personen bijgekomen. Omdat de cijfers zo’n twee dagen vertraging hebben, kan dat aantal nog oplopen. “Het is belangrijk dat de maatregelen gerespecteerd worden", zegt Guido De Padt. De burgemeester merkt dat hulpverleners, zowel politie als brandweer, hun mondmasker soms niet dragen. “Ik begrijp dat ze soms in allerijl op interventie moeten vertrekken maar het dragen van een mondmasker zou voor hen een gewoonte moeten zijn. Ook als ze alleen zitten in de wagen", zegt De Padt. Zowel de korpschef van politie Geraardsbergen/Lierde als de zonechef van brandweerzone Zuid-Oost, waartoe post Geraardsbergen behoort, hebben hun manschappen intussen opgedragen ten allen tijde een mondmasker te dragen als ze de baan opgaan.