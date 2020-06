Burgemeester Guido De Padt looft Jurgen De Landsheer bij afscheid: “Uitstekende korpschef die we niet graag zien vertrekken” Frank Eeckhout

22 juni 2020

13u48 1 Geraardsbergen De Geraardsbergse burgemeester Guido De Padt (Open Vld) blikt met een goed gevoel terug op de passage van korpschef Jurgen De Landsheer. “Wat mij betreft, een uitstekende korpschef die we niet graag zien vertrekken", zegt De Padt.

In maart 2013 werd Jurgen De Landsheer aangesteld als korpschef van politiezone Geraardsbergen/Lierde. Maandagavond legt hij de eed af als politiechef van politiezone Brussel-Zuid. Daarmee keert hij terug naar waar het eind de jaren negentig allemaal begon voor hem. Dat zijn passage in Geraardsbergen en Lierde niet onopgemerkt gebleven is, heeft ook burgemeester Guido De Padt kunnen vaststellen. “Jurgen is een gedreven en ambitieus man, die veel initiatieven in beweging heeft gezet en ook tot een goed einde heeft geleid. Hij stond dicht bij zijn medewerkers, was soms ook streng maar zelf ook heel toegankelijk, wat duidt op een grote betrokkenheid. Jurgen was op zijn tijd vooruit wat de inzet en veranderingsgeest van de hele organisatie op de proef stelde. Hij was een voorvechter van de modernisering. Dat resulteerde in hypermoderne combi’s gesofistikeerde laptops en nummerplaatherkenning. Ook de inzet van een drugshond werd door heel wat andere korpsen benijd, terwijl naar de inschakeling van burgers-vrijwilligers inzake diefstalbestrijding, werd opgekeken", looft De Padt.