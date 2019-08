BS GO! Centrum start nieuw schooljaar met nieuwe aanpak Frank Eeckhout

29 augustus 2019

16u02 1 Geraardsbergen BS GO! Centrum in Geraardsbergen gaat het nieuwe schooljaar van start met een nieuwe aanpak. “We zetten in op zowel inhoudelijke vernieuwing als op vernieuwing in de klasorganisatie en infrastructuur", zegt directeur An Eeman.

Een deel van schoolvleugel van volledig gerenoveerd en aangepast aan de innovatieve onderwijsvormen. “Wij willen de leerlingen voorbereiden op een maatschappij in verandering. Innovatie staat hierbij centraal. Concreet betekent dit dat de leerkrachten in teams samen zullen werken. Via gevarieerde instructievormen gaan ze het beste uit hun leerlingen halen. Vanaf het tweede tot vierde leerjaar zetten we in op co-teaching. Vanaf de derde graad is er teamteaching waarbij de leerkrachten de leerlingen begeleiden en coachen om zelf hun leerproces in handen te nemen. Het team volgde verschillende nascholingen en leerde via intervisies in het buitenland hoe ze hun eigen pedagogische vaardigheden kunnen verhogen", vertelt An Eeman.

Een deel van de schoolvleugel werd volledig gerenoveerd en volledig aangepast aan de innovatieve onderwijsvormen. “Een samenwerkingsruimte, instructieruimte, stilte ruimte en een forum worden samen met de ondersteuning van chromebooks de klasruimte van de 21ste eeuw. Deze veranderingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de competenties die nu en in de toekomst noodzakelijk zullen zijn", besluit de directeur.