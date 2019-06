Bromfietser zwaargewond na aanrijding met bestelwagen: dader pleegt vluchtmisdrijf Frank Eeckhout

16u20 0 Geraardsbergen In de Klakvijverstraat in Grimminge raakte een bromfietser zwaargewond na een aanrijding met een bestelwagen. De dader liet het slachtoffer liggen en sloeg op de vlucht.

Het ongeval gebeurde woensdagnamiddag omstreeks 14.30 uur ter hoogte van het kruispunt van de Klakvijverstraat en de Rijtestraat in de Geraardsbergse deelgemeente Grimminge. De bromfietser, een zeventiger die in de buurt woont, liep bij het ongeval zware verwondingen op aan het been en het hoofd maar verkeert niet in levensgevaar.

De lokale politie kwam ter plaatse en gaf het onderzoek door aan parket van Oudenaarde. Het onderzoek naar de dader is nog aan de gang.