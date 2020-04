Broederschap van het Geraardsbergse Manneken-Pis stelt Kapitteldag uit tot volgend jaar Frank Eeckhout

30 april 2020

17u36 1 Geraardsbergen Geen Kapitteldag van het Broederschap van het Geraardsbergse Manneken-Pis volgende maand. “Om veiligheidsredenen zijn we genoodzaakt onze jaarlijkse Kapitteldag te annuleren", laat het bestuur weten.

Het coronavirus speelt ook Manneken-Pis parten. Het plassende ventje moet het nu al enkele weken stellen zonder nieuw kostuumpje. Ook de toeristen blijven achterwege waardoor het manneke maar verweesd staat te kijken op de Markt. Tijdens de Kapitteldag van het Broederschap van het Geraardsbergse Manneken-Pis worden elk jaar enkele prominente figuren opgenomen in het broederschap maar ook dat valt in het water. “De huidige situatie omtrent het coronavirus, het advies van experts en overheden dwingt ons er toe om ons Kapittel van volgende maand, vanuit voorzichtigheidsprincipe, te annuleren en uit te stellen tot volgend jaar. Het is een harde maar correcte beslissing die we betreuren, maar we kijken hoopvol uit naar de editie in 2021", zegt het bestuur.