Brent Van De Kerkhove mist thuiskoers in Viane Erik Vandeweyer

16 september 2020

09u50 0 Geraardsbergen Normaal gezien zou op maandag 21 september de jaarlijkse kermiskoers voor profs in Viane worden gereden. Voor beloften en eliterenners uit de streek was het mooie gelegenheid om zich eens te meten met de besten van het land. Omwille van corona gaat de wedstrijd niet door. Voor Vianenaar Brent Van De Kerkhove is dat een streep door de rekening.

Ook voor Brent Van De Kerkhove is het momenteel zo goed mogelijk behelpen. “Ik heb sinds de heropstart van de koerskalender de Ronde van Vlaams-Brabant kunnen rijden. Dat was een mooie rittenwedstrijd. Daarnaast heb ik een aantal kleinere koersen afgewerkt. Vorig weekend was ik nog aan de slag in Lommel, waar ploegleider Kevin Hulsmans mee zijn schouders zette onder de organisatie. Zaterdag kan ik een wedstrijd rijden in Frankrijk. In het verleden kon je bij wijze van spreken vogelpik spelen op de kalender om er een koers uit te kiezen. Nu mag je blij zijn dat je ergens aan de bak kunt komen. Vaak zijn er onderbrekingen van één of twee weken. Voor mij is dat geen gemakkelijke situatie. Ik behaal mijn topvorm door veel koersen te rijden. Nu heb je regelmatig 400 kandidaten voor 150 plaatsen. Het is soms een loterij om te mogen starten.”

Medisch in orde

Vorig seizoen kende Brent Van De Kerkhove nogal wat tegenslagen. “Vorig jaar brak ik mijn pols in de Ardeense Triptiek, in de Ronde van Namen liep ik een pinkbreuk op. Telkens kwam er een operatie bij kijken. Half september kon ik toch de competitie hervatten in Ophasselt. Dat liet me toe om met een goed gevoel de winter in te gaan. De medische problemen zijn nu alvast volledig van de baan. Ik had een goede winter met twee Spaanse stages. Ik leek klaar te zijn voor een goed seizoen, maar toen kwam corona.”

Goede momenten

Hoewel de koersteller niet snel de hoogte ingaat, kon Brent Van De Kerkhove zich toch al enkele keren onderscheiden. “In juli werkte ik een oefenkoers af in Rotselaar. Daar zat ik onmiddellijk tussen de profs van Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick.Step. Ik kon me handhaven in het peloton. In Vlierzele kon ik aanvallen in het gezelschap van Sep Vanmarcke en Elias Van Breussegem. Oliver Naesen heeft toen het gat gedicht in de slotfase, zodat alles op een massasprint eindigde. Recent werd ik elfde in Nieuwkerken-Waas. Daar eindigde de koers voor één keer niet op een massasprint.”