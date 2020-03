Brandweerpost Geraardsbergen verliest korpsdokter Lieve Legroux Frank Eeckhout

30 maart 2020

13u19 16 Geraardsbergen Brandweerpost Geraardsbergen moet afscheid nemen van korpsdokter Lieve Legroux (52). Lieve was Onderluitenant bij het korps en overleed in de nacht van zondag op maandag aan de gevolgen van een dubbele longontsteking.

Huisarts Lieve Legroux trad op 1 januari 2004 toe tot het brandweerkorps van Geraardsbergen. Daar was ze korpsdokter en had ze de graad van Onderluitenant. Lieve werd enkele dagen geleden opgenomen in het ASZ campus Geraardsbergen met een dubbele longontsteking. Ze werd ook twee keer getest op COVID-19, maar beide testen waren negatief. Na een korte ziekenhuisopname overleed Lieve in de nacht van zondag op maandag. De verslagenheid bij brandweerpost Geraardsbergen is groot. “Wij bieden Jan, Natan, Siegfried en Luka onze blijken van diepste medeleven aan, en wensen hen veel sterkte toe. Gezien de moeilijke periode waar wij allen nu in verkeren, is een afscheidsmoment op dit ogenblik niet mogelijk. Zodra de coronacrisis voorbij is, zullen wij op gepaste wijze van haar afscheid nemen”, laat postoverste Bert De Clercq in een mededeling weten.

Lieve Legroux werkte in Geraardsbergen ook als huisarts. “Lieve was mijn huisarts, een goedlachse buur en warme en lieve vrouw. We blijven verslagen achter en onze gedachten gaan naar Jan, Natan, Siegfried en Luka, alsook naar de familie. We zullen de persoonlijke en veelal amusante momenten voor altijd in gedachten houden", reageert burgemeester Guido De Padt.