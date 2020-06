Brandweer opgetrommeld voor luchtballon in nood Koen Moreau

27 juni 2020

11u08 3 Geraardsbergen De brandweerposten van Geraardsbergen en Tollembeek rukten donderdagavond in groten getale uit richting Waarbekeplein en Bosberg in Geraardsbergen voor een luchtballon met problemen.

Op de noodcentrale arriveerden verschillende meldingen over een luchtballon die vrij snel zakte en niet meer omhoog ging waarna geen risico werd genomen en hulpdiensten massaal werden uitgestuurd. Uiteindelijk slaagde de ballonvaarder er in om zijn ballon en passagiers veilig aan de grond te zetten in de Keistraat.