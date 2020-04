Brandweer Geraardsbergen in rouw na overlijden Ere-onderluitenant Jean-Paul Roelandt Koen Moreau Frank Eeckhout

05 april 2020

18u48 18 Geraardsbergen Majoor Bert De Clercq, postoverste van brandweerpost Geraardsbergen van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, bracht zondagavond zijn manschappen op de hoogte van het overlijden van gewezen onderluitenant Jean-Paul Roelandt.

Die trad op 26 maart 1984 in dienst bij de brandweer van Geraardsbergen, werd in 1988 bevorderd tot onderluitenant en ging in 2011 eervol met pensioen. “Wij bieden Karine, Stijn en Sofie onze blijven van diepste medeleven aan en wensen hun veel sterkte in deze moeilijke periode”, stelt majoor De Clercq in naam van alle leden van brandweerpost Geraardsbergen. Gezien de coronamaatregelen is op dit moment geen afscheidsmoment mogelijk. “Maar zodra de coronacrisis voorbij is, zullen wij ook van hem op gepaste wijze afscheid nemen.”

Het zijn bijzonder zware dagen voor de Geraardsbergse brandweer. Vorige week overleed ook al korpsdokter Lieve Legroux.