Brandje aan achterzijde chirolokaal: brandweer voorkomt erger Rutger Lievens

16 augustus 2020

10u15 2 Geraardsbergen Aan de achterzijde van het chirolokaal op de site Karmelieten in Geraardsbergen is er een brand ontstaan. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse.

“Houten afvalrestanten waren er gedeponeerd in een ijzeren ton en in brand gestoken”, zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld). “Gelet op het feit dat dit gebeurde in de nabijheid van brandgevoelige voorwerpen, was het geen goed idee om de plaats voortijdig te verlaten.”