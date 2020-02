Brandhaarden en jerrycan gevonden in kasteel van Viane: brand zo goed als zeker aangestoken Koen Moreau en Frank Eeckhout

02 februari 2020

16u37 0 Geraardsbergen De brand in het kasteel van Viane van afgelopen vrijdag is zo goed als zeker aangestoken. De brandweer had toen al een vermoeden, maar dat wordt nu versterkt nadat meerdere brandhaarden én een jerrycan werden gevonden in het gebouw. Het parket is bezig met een onderzoek om de waarheid te achterhalen.

De zwartgeblakerde ruïne van wat ooit de trots van Viane was, maakt pijnlijk duidelijk hoe erg het na de brand van vrijdag gesteld is met het kasteel Blondel De Beauregard. Na een leegstand van meer dan tien jaar, verwaarlozing en verloedering heeft de zware brand van vrijdag jongstleden het laatste restje uitstraling van het ooit zo indrukwekkende kasteel de grond in geboord.

De brandschade aan de linkervleugel is immens. De vleugel is volledig uitgebrand en indrukwekkende dakconstructies zijn door de vlammenzee verteerd en naar beneden gekomen. Brandweerlieden waren vrijdagnacht tot 2 uur, ruim 12 uur na het uitbreken van de brand, in de weer met het nablussen en zaterdagochtend moest de brandweer nog eens terugkomen na een korte heropflakkering.

Kwaad opzet

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Momenteel wijst alles op kwaad opzet. De brandweer vond verschillende brandhaarden waar het vuur ontstond alsook een achtergelaten jerrycan. Uitzoeken wie verantwoordelijk is voor de brandstichting wordt nog een hele uitdaging. Daarbij zal uiteraard gekeken worden naar de huidige eigenaar, maar het is tevens een publiek geheim dat heel wat louche figuren zich geregeld ophielden in het kasteel. In 2016 was er al een keer beperkte schade door een brand. Daders toen waren vermoedelijk spelende kinderen.

Momenteel is nog niet duidelijk of de structuur van het kasteel nog voldoende stevig is voor een heropbouw of renovatie. Het onderzoek en de verzekeringstechnische elementen riskeren bovendien nog heel lang aan te slepen waardoor de vraag is of het kasteel na afloop van die zaken nog te redden zal zijn.

In het belang van het onderzoek naar de zware uitslaande brand die vrijdagmiddag het leegstaande kasteel van Viane trof, is het kasteeldomein deels afgesloten. Enerzijds is er het risico dat de restanten van het kasteel onvoldoende stabiel zijn en anderzijds voert het parket een onderzoek naar mogelijke brandstichting.