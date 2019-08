Brandgeur door felle boerderijbrand in Lessen en woningbrand in Appelterre Frank Eeckhout

01 augustus 2019

09u16 0 Geraardsbergen Heel wat inwoners van Geraardsbergen hadden in de nacht van woensdag op donderdag last van een felle brandgeur. De oorzaak lag bij twee zware branden: een boerderijbrand in Lessen en een woningbrand in Appelterre.

In boerderij A La Petit Etable in de Lessense deelgemeente Ghoy brak woensdagavond omstreeks 21.30 uur brand uit in een koeienstal. De brandweer had meer dan de handen vol om het vuur onder controle te krijgen. Enkele koeien stierven in de brand. De brand zorgde vooral voor geurhinder in Overboelare, Goeferdinge en Zarlardinge. Even later brandde ook in Appelterre, aan de andere kant van Geraardsbergen, een leegstaande woning uit. Daar waren renovatiewerken aan de gang. Dat zorgde vooral voor geurhinder in Zandbergen, Schendelbeke en Idegem.