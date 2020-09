Brand in Hyundai-garage onder controle: ramen en deuren mogen open, N42 weer vrijgemaakt Frank Eeckhout

01 september 2020

11u05 15

Geraardsbergen De zware brand in de Hyundai-garage langs de N42 in Geraardsbergen is onder controle. De politie van Geraardsbergen/Lierde laat weten dat ramen en deuren weer open mogen en dat doorgaand verkeer op de N42 opnieuw mogelijk is.

De brand ontstond omstreeks 7.15 uur in het woongedeelde aan de garage. Meteen sloegen de vlammen over naar het werkhuis. Bij aankomst van brandweerpost Geraardsbergen sloegen de vlammen al door het dak van de woning en het werkhuis. De pompiers van Geraardsbergen kregen versterking uit de hele brandweerzone Zuid-Oost om de brand te blussen. Bij het uitrijden van de brandweerkazerne in Ninove raakte een tankwagen betrokken in een ongeval. De brandweermannen konden niet verhinderen dat de woning en de werkplaats volledig uitbrandden. Ze slaagden er wel in om de showroom waar de nieuwe wagens staan, te vrijwaren van de vlammen.

De zaakvoerder, die zijn levenswerk deels in de vlammen zag opgaan, werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.