Bouw parkeertoren start in 2022, aanleg nieuwe perrons in 2024 Frank Eeckhout

17 oktober 2019

14u30 3 Geraardsbergen De opwaardering van het station in Geraardsbergen gaat in 2022 van start. “Dan start de bouw van de parkeertoren. Twee jaar later worden ook de perrons verhoogd. NMBS en Infrabel hebben hiervoor 25 miljoen euro voorzien in hun meerjareninvesteringsplannen", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Het station van Geraardsbergen is een belangrijk vertrek- en eindstation en het grootste station in de regio met verbindingen naar Gent, Denderleeuw, Edingen, Schaarbeek en Doornik. De parkeercapaciteit ligt verspreid over elf terreinen die eigendom zijn van de NMBS, lnfrabel en de stad. “In totaal gaat het om 440 parkeerplaatsen waarvan een kwart betalend is. Die staan elke dag zo goed als vol. Met de definitieve goedkeuring van het strategisch meerjareninvesteringsplan, is de vrijmaking van investeringskredieten voor het station van Geraardsbergen een zegen voor de pendelaars en andere treinreizigers”, zegt burgemeester De Padt.

Hogere perrons

De algemene doelstelling van het project is de site uit te bouwen tot een volwaardig multimodaal knooppunt. “Specifieke doelstellingen zijn het realiseren van integrale toegankelijkheid, het verbeteren van de kwaliteit van het onthaal reizigers met nieuwe zitjes en verlichting, het verhogen van de veiligheid op de perrons en het faciliteren van de overstapmogelijkheden. Het project voorziet in de modernisering en verhoging van de verouderde perroninfrastructuur (van 28 naar 75 centimeter) en de realisatie van een voetgangersbrug met vijf liften. Daarnaast komt er ook een parkeergebouw voor 500 tot 600 wagens waardoor we de parkeerdruk in de stationsbuurt wegnemen.”

Voor die parkeertoren wordt volgend jaar al een bedrag uitgetrokken van 1,09 miljoen euro voor de voorbereidende studies en de opmaak van het aanbestedingsdossier. “De totale investering van de toren wordt geraamd op 13 miljoen euro en wordt verzekerd tot 2025. Voor de perrons bedraagt het investeringsbedrag 12,5 miljoen euro. Door de regeringsbeslissing en de beslissing van de Raad van Bestuur van de NMBS is de realisatie van het parkeergebouw nu echt ‘vertrokken’. Wetende en beseffende hoeveel inspanningen dit heeft gekost en - vooral - hoe belangrijk dit dossier voor Geraardsbergen is, ben ik uiterst tevreden dat deze trein op het goede spoor staat. Belangrijkste punt is nu dat de verdere financiering verzekerd blijft. Ook daar zal ik mijn schouders blijvend onder zetten. Anderzijds laten we ook het dossier van de in slechte staat verkerende en onveilige perrons van Viane-Moerbeke niet los”, belooft De Padt.

De bouw van de nieuwe parkeertoren staat gepland voor 2022 en zou moeten klaar zijn in 2025, het vernieuwen van de perrons gebeurt in 2024 en worden opgeleverd in 2027.