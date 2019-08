Bootje varen weer toegelaten in De Gavers Frank Eeckhout

31 augustus 2019

08u34 2 Geraardsbergen Het recreatieverbod in De Gavers in Geraardsbergen wordt opgeheven. Tijdens de visuele controle van de recreatievijver van provinciaal domein De Gavers werd vastgesteld dat de waterkwaliteit opnieuw als ‘goed’ werd geanalyseerd.

Op 23 augustus vaardigde burgemeester Guido De Padt een recreatieverbod uit op in provinciaal domein De Gavers. Blauwalgens zorgden ervoor dat er gevaar was op besmetting. Omdat blauwalg erg gevaarlijk is voor mens en dier was het verboden om te surfen, duiken en waterskiën. Ook vissen, bootje varen en waterfietsen mocht tijdelijk niet meer. Vanaf vandaag is de recreatie opnieuw toegelaten. De zwemzone was niet besmet en bleef al die tijd wel open.