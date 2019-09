Boete voor uitbater van pop-up restaurant die voedselveiligheid niet onder controle krijgt LDO

23 september 2019

14u18 0 Geraardsbergen De rechtbank in Oudenaarde heeft een boete van vierduizend euro opgelegd aan de uitbater van een pop-uprestaurant in Geraardsbergen. De uitbater kreeg de hygiëne niet op orde, ondanks een waarschuwing en verschillende controles. Ook de vennootschap krijgt een boete van vierduizend euro.

De voedselveiligheid in het pop-uprestaurant kon niet gegarandeerd worden. De keuken was smerig, de temperatuur van het voedsel was niet in orde en de controleurs vonden er uitwerpselen van muizen terug. De advocaat van de beklaagde wees erop dat de pop-up aanvankelijk goed draaide, maar dat de zaakvoerder het slachtoffer is geworden van zijn eigen succes. “Hij heeft gedaan wat hij kon, maar hij heeft uiteindelijk de boeken moeten neerleggen omdat er een ernstig financieel tekort was.” Daar bovenop komt nu nog een fikse boete van de rechtbank.