Boer bindt staalkabel om nek van koe en sleurt die met tractor uit Dender Brandweermannen die hulp willen bieden verbaal en fysiek aangevallen Frank Eeckhout en Claudia Van Den Houte

14 mei 2020

15u24 788 Geraardsbergen Bij een geval van zware dierenmishandeling heeft een boer uit de Neerstraat in Appelterre één van zijn koeien met een staalkabel om de nek aan een tractor gebonden om het hulpeloze dier uit de Dender te sleuren. De brandweermannen die waren opgeroepen om hulp te bieden, werden door de man verbaal en fysiek aangevallen. “Die kerel probeerde ons omver te rijden met zijn tractor”, getuigt een brandweerman.



De koeien van de man zitten vaker in de Dender in Zandbergen dan dat ze op hun weide lopen. Brandweerposten Geraardsbergen en Ninove kunnen de reddingsoperaties al lang niet meer tellen op de vingers van hun twee handen. Omdat de landbouwer weigert zijn weide degelijk af te spannen, krijgt hij telkens een gepeperde rekening in de brievenbus. De facturen belanden echter allemaal op een hoopje, waardoor de onbetaalde rekeningen zich ondertussen opstapelen. Vorige week donderdag was het nog maar eens prijs. Wandelaars hadden opnieuw een koe opgemerkt in de Dender ter hoogte van de brug in Zandbergen en verwittigden de hulpdiensten. Brandweerposten Ninove en Geraardsbergen kwamen ter plaatse, maar kregen van de landbouwer een verbod om te helpen.

Bedreiging

“De duikers en de boot stonden al klaar, toen de landbouwer roepend en breed gesticulerend met zijn tractor de weide kwam opgereden. Na een felle discussie stapte hij opnieuw in en reed hij op ons af. Ternauwernood kon ik één van onze manschappen wegtrekken of hij zat onder de wielen. De landbouwer bleef ons verwijten en bedreigen en weigerde onze hulp. Hij zou dat zelf wel oplossen”, vertelt een brandweerman.

Groot was de verbazing toen de hulpverleners merkten dat de landbouwer een stalen kabel om de nek van het hulpeloze dier bond. “Met volle kracht werd de koe op het droge getrokken. De landbouwer sleepte het dier zelfs nog enkele tientallen mee achter de tractor. Iedereen die stond te kijken, schreeuwde de man toe, maar daar trok hij zich niets van aan.”

De brandweer filmde de dierenmishandeling van de eigenaar, maakte de beelden over aan Gaia en diende ook klacht in bij de politie en bij de hulpverleningszone. Zowel voor dierenmishandeling als voor het bedreigen van de hulpdiensten. De stadsbesturen van Ninove en Geraardsbergen beraden zich ondertussen ook over verdere stappen.

Schokkend

“De beelden zijn heel schokkend”, reageert Ninoofs schepen Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “De zaak zal aan beide schepencolleges voorgelegd worden en we bekijken of we ons burgerlijke partij kunnen stellen op basis van het onderzoek. Persoonlijk vind ik dat iemand die zo’n dingen doet geen dieren meer mag houden.”

De eigenaar van de koe werd eerder al aangeklaagd voor dierenmishandeling. “De melding zal zeer ernstig onderzocht worden. Indien het onderzoek ook de andere verklaringen van getuigen bevestigen, kan dit niet zonder gevolg blijven”, vult Geraardsbergs schepen van Dierenwelzijn Martine Duwyn (Open Vld) aan.