Boekenprijs krijgt plaatsje in schoolbibliotheek De Zeppelin Frank Eeckhout

12 januari 2020

13u09 0 Geraardsbergen Door deel te nemen aan de Voorleesweek heeft de Zeppelin in Geraardsbergen een boekenprijs gekregen. “Die boeken krijgen een mooi plaatsje in onze schoolbibliotheek", zegt Barbara Demedts.

Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Voorleesweek 2019 stond in het teken van voorleesrituelen. Er werd maar aan maar liefst 61.309 kinderen voorgelezen. Ook De Zeppelin deed mee en ziet dat beloond met een mooie boekenprijs. “We danken de (groot)ouders en sympathisanten die tijdens deze week kwamen voorlezen. Dat gebeurde niet enkele in het Nederlands maar ook in andere talen", laat Barbare Demedts weten.