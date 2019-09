BO De Drempel doopt schoolbib om tot Het Boekenkwartiertje Frank Eeckhout

16 september 2019

17u22 1 Geraardsbergen De leerlingen van BO De Drempel in Geraardsbergen hebben hun nieuwe schoolbibliotheek omgedoopt tot Het Boekenkwartiertje.

“Ook wij springen dit schooljaar op de kar van het Lezen Is Top-project. De eerste schooldagen kregen de leerlingen de taak om een originele naam te bedenken voor onze bib. ‘De Clownvisjes’ bedachten samen met hun juf de winnende naam. Zij winnen daarmee een voorleesmoment in de bib. Elke leerling van onze school kreeg bovendien een draagtas met de slogan ‘lezen is dromen met de ogen open’, waarmee ze naar de bib kunnen komen", zegt logopediste Liesbeth Imbo. Door de vele schenkingen telt de bib momenteel al zo’n 350 boeken. En er ligt nog een grote lading te wachten om gekaft en ingevoerd te worden.