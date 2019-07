Blauwalgen in vijver Abdijpark en Dender Frank Eeckhout

29 juli 2019

17u19 20 Geraardsbergen De milieudienst van de stad Geraardsbergen heeft blauwalgen vastgesteld in de grote vijver in het Abdijpark in Geraardsbergen. Ook op de Dender op de grens van Geraardsbergen met Ninove werden blauwalgen vastgesteld.

Het warme weer van vorige week heeft ervoor gezorgd dat de blauwalgen in de vijver in het Abdijpark en in de Dender zijn beginnen groeien. Waar blauwalgen worden vastgesteld, vermijd je best elk contact met het water. Daarom geldt op een deel van de Dender een volledig recreatie- en captatieverbod. Het stadsbestuur roept ook op om weg te blijven van de oevers van de parkvijver. Dat geldt ook voor huisdieren. Wie toch in contact komt met het besmette water moet zich zo vlug mogelijk douchen of afspoelen. Bij huidirritatie of misselijkheid consulteer je best de huisarts. De blauwalgen verdwijnen bij grote regenval.

