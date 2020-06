BK Wielrennen trekt over Muur van Geraardsbergen Frank Eeckhout

18 juni 2020

17u16 5 Geraardsbergen Het Belgisch kampioenschap wielrennen stuurt de renners in de aanvangsfase over de Muur van Geraardsbergen.

De organisatie van het Belgisch kampioenschap heeft de Muur van Geraardsbergen toegevoegd aan het parcours. Vorige week nog raakte bekend dat de mythische kasseihelling wordt geschrapt uit de Ronde van Vlaanderen. Het BK wordt op 22 september gereden, twee dagen na de Ronde van Frankrijk. De start van het BK ligt in Halle van daaruit rijden de renners via de Muur van Geraardsbergen naar Anzegem waar de aankomstmeet ligt.

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) is een tevreden man. “Na twee dagen overleg is er overeengekomen dat het Belgisch kampioenschap over de Muur zal rijden. Weliswaar in het begin van de wedstrijd, maar het toont het respect aan voor het iconisch wielermonument dat de Muur is en altijd zal blijven.”