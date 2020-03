BinckBank Tour kent ook komende drie jaar apotheose in Geraardsbergen Frank Eeckhout

04 maart 2020

17u43 5 Geraardsbergen De slotetappe van de BinckBank Tour zal op zondag 6 september eindigen op de Vesten in Geraardsbergen. Ook in 2021 en 2022 zal de Belgisch-Nederlandse WorldTour-rittenkoers in de Oost-Vlaamse stad finishen. Geraardsbergen betaalt hiervoor jaarlijks 55.000 euro.

In de BinckBank Tour kunnen traditioneel de klassieke eendagsrenners een gooi doen naar de eindzege. Met een slotrit in de Vlaamse Ardennen met apotheose in Geraardsbergen krijgen de kasseispecialisten en punchers een uitgelezen kans om een slotakkoord te plaatsen. De aankomst in Geraardsbergen is inmiddels voor de BinckBank Tour een klassieker, dit jaar al voor de negende keer. De Vesten zijn opnieuw het decor voor de slotrit en in een etappe waarin ook passages over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg op het menu staan. “Met deze samenwerking sluiten we aan bij één van onze doelstellingen om herkenbare locaties uit het wielrennen op te nemen in onze etappes. Met de Muur als dé mythische plek van het wielrennen in Vlaanderen zijn we uiteraard heel verheugd”, aldus koersdirecteur Rob Discart van Golazo Sports.

55.000 euro per jaar

Om de aankomst in Geraardsbergen te houden, betaalt de stad elk jaar 55.000 euro aan de organisatie. “Een deel daarvan wordt wel gerecupeerd door de verkoop van vip-arrangementen en sponsoring, waardoor de reële kost tussen de 35.000 en 40.000 euro ligt", becijfert burgemeester Guido De Padt (Open Vld). Dat het stadsbestuur alsnog in de buidel tast voor een wielerwedstrijd, is opmerkelijk want voor een passage van de Ronde van Vlaanderen over de Muur weigert Geraardsbergen nog te betalen. “Je kan beide wedstrijden niet vergelijken", zegt schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld). “Bij de Ronde van Vlaanderen gaat het over een passage die ons amper enkele minuten publiciteit oplevert. De BinckBanck Tour levert ons een hele week publiciteit op omdat de apotheose van deze rittenkoers in Geraardsbergen ligt. Bij de rechtstreekse tv-uitzending komt onze stad ruim anderhalf uur in beeld. Vorig jaar keken zo’n 400.000 wielerliefhebbers op tv naar de live-uitzending. Mensen spraken me achteraf zelfs aan dat ze door de mooie luchtbeelden Geraardsbergen zijn komen bezoeken”, vult schepen Fontaine aan.

