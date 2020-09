BinckBank Tour finisht op 3 oktober in Geraardsbergen: “Aankomstzone, Muur, Bosberg en andere hellingen afgesloten voor publiek” Frank Eeckhout

25 september 2020

09u51 0 Geraardsbergen De BinckBank Tour finisht op zaterdag 3 oktober opnieuw op de Vesten in Geraardsbergen. “We roepen de wielerfans deze keer op om de wedstrijd thuis te volgen. De hellingen en de aankomstzone worden sowieso afgesloten", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Het coronavirus heeft dit jaar het traditionele wielerprogramma grondig door elkaar geschud. Ook de BinckBank Tour kreeg een nieuwe datum. De koers komt dit jaar op zaterdag 3 oktober aan op de Vesten in Geraardsbergen. De nodige voorzorgmaatregelen worden genomen zodat de koers in alle veiligheid kan verlopen. “Jaarlijks zakken zo’n 5.000 wielersupporters naar Geraardsbergen af om de BinckBank Tour live mee te maken. 1.500 onder hen vatten post op de Muur. Dit jaar lijkt thuis kijken echter de veiligste en beste optie", zegt Guido De Padt.

De horecaterrassen op de Markt blijven toegankelijk voor toeschouwers. “Van zodra alle zitplaatsen ingenomen zijn, wordt de Markt echter afgesloten. De volledige Vesten - en dus de aankomstzone - zullen niet toegankelijk zijn voor het publiek. De horecazaken blijven er echter wel bereikbaar via de bovenzijde. De iconische Muur, de zone rond het Denderoord en de Bosberg worden afgesloten. Overal op het parcours waar mensen de renners kunnen zien passeren, zijn social distancing van 1,5 meter en het dragen van een mondmasker verplicht. Toeschouwers die de wedstrijd volgen vanuit een horecazaak moeten een mondmasker dragen van zodra ze zich verplaatsen, niet als ze neerzitten. Bij de doortocht van de renners moet iedereen blijven zitten. Ook wie de Tour volgt vanuit de deuringang van zijn of haar eigen huis, is verplicht een mondmasker te dragen. Politie en stewards zullen toezien op de naleving van de maatregelen", waarschuwt De Padt. Via de link www.geraardsbergen.be/bbt2020 is alle praktische informatie over de passage van de BinckBank Tour terug te vinden.