BIN-Z doet het aantal winkeldiefstallen dalen Frank Eeckhout

12 februari 2020

14u48 14 Geraardsbergen Het aantal winkeldiefstallen in Geraardsbergen was nog nooit zo laag. Tegenover 2018 is het aantal maar liefst met 25 procent gedaald. Mooie cijfers die volgens burgemeester Guido De Padt zeker te danken zijn aan de goede werking van het BIN-Z, het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen. Opvallend: meer dan één derde van de gestolen goederen betreft voeding.

De daling van het aantal winkeldiefstallen blijkt uit de criminaliteitscijfers voor 2019 van de federale politie. Die registreerde voor 2019 op het niveau van de gemeente van de politiezone Geraardsbergen/Lierde een totaal van 39 winkeldiefstallen, tegenover 52 in 2018. De winkeldief kan dus steeds minder zijn slag slaan, voor een groot stuk te wijten aan de samenwerking met het BIN-Z, dat ondertussen zes jaar bestaat en 130 leden (handelszaken) telt. Binnen dit BIN-Z wordt - in een systeem van wisselwerking - informatie rond feiten van winkeldiefstal, wisseltrucs, uitgifte van vals geld of andere verdachte handelingen aan elkaar doorgespeeld.

Hongerige dieven

In 2019 werd het BIN-Z 12 maal effectief opgestart voor diverse feiten van winkeldiefstal (4), verdachte gedragingen (3), gauwdiefstal (3) en wisseltruc (2). “Qua straten met vastgestelde winkeldiefstallen werden de Astridlaan en de Groteweg als meest geregistreerde opgetekend. Bekijken we de top-vijf van gestolen goederen, dan stellen we vast dat we in 2019 voornamelijk te maken hadden met hongerige dieven. Zij hadden het immers vooral gemunt op voeding (39 procent). Kleding, schoonheidsproducten, multimedia en juwelen zijn elk op hun beurt goed voor een 8 procent en vervolledigen de top-vijf”, zegt hoofdinspecteur Christophe Temmerman, coördinator van het BIN-Z netwerk binnen de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde. “Het doorspelen van abnormaal gedrag, signalementen van winkeldieven of recente gevallen van oplichting zorgt ervoor dat de pakkans van winkeldieven enorm verhoogt. In vergelijking met 2018 zien we - specifiek binnen het BIN-Z - een daling van het aantal feiten met 60 procent. Daarenboven waren we in staat om de daders in 91 procent van de gevallen te vatten”.

Veiligheidsgevoel

Ook burgemeester Guido De Padt (Open Vld) kreeg de mooie resultaten voorgeschoteld en juicht dergelijke samenwerking tussen burgers, gemeenten, handelaars en politie toe. Volgens hem zorgt het BIN-Z voor een verhoging van het veiligheidsgevoel en bevordert het daarenboven de sociale controle. “Sinds de oprichting van het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen zijn dit veruit de beste cijfers, alhoewel elke winkeldiefstal er nog steeds één te veel is. De aanwezigheid van een goed werkende BIN-Z zal daar voor een stuk mee te maken hebben en we bedanken het BIN-Z team en onze politie voor hun inzet”, reageert burgemeester De Padt.