Bewoners woonzorgcentra tonen in filmpjes dat alles goed gaat Frank Eeckhout

26 maart 2020

18u09 4 Geraardsbergen In een filmpje tonen de bewoners van woonzorgcentrum De Populier en Denderoord in Geraardsbergen dat het goed gaat met hen.

Het gaat goed met de bewoners van de stedelijke woonzorgcentra in Geraardsbergen. Dat is duidelijk te zien in de filmpjes die personeel en bewoners naar de buitenwereld stuurden. In de filmpjes vragen de bewoners om kaartjes te sturen om hen een hart onder de riem te steken. Ze hebben ook een boodschap voor familie en kenissen: “Hou afstand en blijf in uw kot", zeggen ze.