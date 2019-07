Bewoners OZS Sint-Vincencius helpen mee met stadsfestival ‘denderend KLEIN’ Claudia Van den Houte

12u25 6 Geraardsbergen De bewoners van het ondersteunings- en zorgcentrum (OSZ) Sint-Vincencius zullen meehelpen bij de inkleding van het stadsfestival ‘denderend KLEIN’ in Geraardsbergen.

“Al enkele jaren leeft bij ons het idee om de bezoekers van ons festival nog nauwer te betrekken bij het hele gebeuren”, vertelt Sven Van Oudenhove, één van de drijvende krachten achter ‘denderend KLEIN’. “Zo was er al een samenwerking met de Wereldwinkel, die onze bezoekers wijnen en koffie aanbood. Nu doen we er nog een paar schepjes bovenop. Dit jaar zal een groot deel van onze inkleding worden verzorgd door de sympathieke bewoners van OZS Sint-Vincencius, meerbepaald de leefgroepen Korenbloem, Kamperfoelie, Morgenster en Villa Kandoe. Zij zorgen ervoor dat ook tijdens deze editie de gezelligheid primeert in en rond de site van het Koetshuis.”

De organisatie gaat ook nog meer het ecologische pad op. “We proberen al enkele jaren zoveel mogelijk plastiek te bannen van ons terrein. Nu willen we ook op vlak van mobiliteit wat inspanningen doen. Er komt een bewaakte fietsenstalling waar onze bezoekers hun fiets met een gerust gemoed kunnen achterlaten. Samen met de dienst mobiliteit van de stad Geraardsbergen krijgen de bezoekers per fiets nog een leuke attentie en daarbovenop krijgt iedereen die tussen 16 uur en 18 uur met de fiets aankomt nog een frisse gratis dorstlesser.”

‘denderend KLEIN’ vindt op zaterdag 20 juli plaats in het Abdijpark van Geraardsbergen. Op de affiche staan onder meer Yevgueni, William Boeva, Thomas Smith en Berlaen. Meer info op www.denderendklein.be.