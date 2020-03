Bewoner met COVID-19 in Ondersteunings- en Zorgcentrum Sint-Vincentius Frank Eeckhout

24 maart 2020

17u30 44 Geraardsbergen Bij een bewoner uit Ondersteunings- en Zorgcentrum Sint-Vincentius in Viane werd maandagavond COVID-19 vastgesteld. De bewoner verblijft momenteel in het ziekenhuis maar mag woensdag misschien al terugkeren naar de zorginstelling. De 10 andere bewoners uit de leefgroep zijn op hun kamer in quarantaine geplaatst.

Ouders en familie van de bewoners uit de leefgroep zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. “Deze vaststelling brengt ons in een volgende fase van het crisisplan. Alle bewoners uit de leefgroep zijn meteen in medische quarantaine geplaatst op de eigen kamer. In de lijn met de voorschriften van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden bewoners in medische quarantaine als volgt verzorgd: De bewoners blijven ten allen tijde op de kamer, krijgen een bedbad op de kamer en maken gebruik van eigen sanitair en toiletstoel. Bewoners krijgen indien nodig ademhalingskine. De persoonlijke was wordt verzameld in een eigen wasnet en gewassen op 40 graden met een ontsmettend product. Persoonlijk eetgerei wordt apart gereinigd en ontsmet. Personeel dat bewoners in medische quarantaine verzorgt, draagt een mondmasker, handschoenen, veiligheidsschort en antispatbril", staat er in de brief.

OZC Sint-Vincentius begrijpt de bezorgdheid en blijft helder en transparant informeren. “Niettemin willen we zelfs in deze moeilijke tijden vragen erop te vertrouwen dat geen nieuws goed nieuws is. Mochten we uw familielid of kennis COVID-19 vaststellen, dan brengen u daarvan meteen persoonlijk op de hoogte. In de tussentijd doen we er alles aan om verdere besmettingen te voorkomen", laat OZC Sint-Vincentius weten.