Betere controle over water door nieuw onthardingsproject Frank Eeckhout

06 september 2019

10u25 0 Geraardsbergen Het Departement Omgeving van de overheid maakt subsidies vrij om de bodem in Geraardsbergen te ontharden. “Met deze subsidies kunnen we Den Bleek gaan ontharden zodat we een betere infiltratie van hemelwater krijgen en een sterkere waterbuffer in geval van overstroming", zegt afdelingshoofd Ruimte Frédéric Pipelers.

Door afdichting en verharding kan de bodem niet doen wat hij zou moeten doen. De bodem is bijvoorbeeld niet meer in staat om water op te nemen, met gevaar voor wateroverlast. Dat kan de overstromingsgevoeligheid van aanpalende of verder gelegen percelen versterken. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld. Verharding heeft dus een impact op overstromingsgevoeligheid en op droogteverschijnselen. Na de beslissing om het openluchtzwembad te sluiten heeft het stadsbestuur van Geraardsbergen recreatiedomein Den Bleek voorgedragen om te ontharden.

“Den Bleek bevindt zich nabij de Dender en is gekend als effectief overstromingsgevoelig gebied. Den Bleek heeft, als groengebied net voor het stadscentrum en de stuwsluis, een bijzonder waardevolle en strategische ligging voor de Geraardsbergse waterhuishouding. Daarnaast biedt het ontharden van deze site een grote kans voor de ontwikkeling van een recreatieve ontmoetingsplek waar water en groen centraal staan. Met de nieuwe subsidies kunnen we nu Den Bleek gaan ontharden zodat we een betere infiltratie van hemelwater krijgen en een sterkere waterbuffer in geval van overstroming. De ontwikkeling van dit groen-blauwnetwerk kan een belangrijke pijler vormen bij de herbestemming van Den Bleek", zegt Frédéric Pipelers.

Tijdens het participatietraject over de toekomst van het recreatiedomein Den Bleek, waarbij er nauw wordt samengewerkt met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, kan het onthardingsaspect en vergroening van de site centraal worden geplaatst. “Naast geld voor ontharding zijn er binnen de subsidie ook financiële middelen om de te ontharden zones opnieuw in te richten. Samen met de kerngroep, die wordt samengesteld binnen het participatietraject, zal bepaald worden hoe de subsidiemiddelen ingezet kunnen worden", geeft het afdelingshoofd nog mee.