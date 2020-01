Bestuurster blaast 1,8 promille tijdens BOB-controle na eindejaarsfeestje LDO

Geraardsbergen Een 65-jarige vrouw uit Geraardsbergen is tijdens een BOB-controle betrapt met 1,8 promille alcohol in haar bloed. Ze moet van de politierechter haar rijbewijs één maand inleveren en een boete van 1.520 euro betalen.

De bestuurster werd om drie uur ’s nachts gecontroleerd toen ze van een eindejaarsfeestje kwam. Ze blies 1,8 promille en was volgens de vaststellers ook dronken. Omdat ze niemand kon bereiken om haar op te pikken, moest ze een nacht doorbrengen in de cel om te ontnuchteren. De vrouw wordt ook beboet omdat ze haar rijbewijs niet kon voorleggen aan de politie en de keuring van de auto al enkele maanden vervallen was.