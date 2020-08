Bestuurders testen positief op alcohol en drugs: rijbewijs meteen ingetrokken Frank Eeckhout

25 augustus 2020

15u19 2 Geraardsbergen Bij een verkeerscontrole van politie Geraardsbergen/Lierde testten drie bestuurders positief op drugs en één op alcohol. Hun rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken.

De verkeersdienst van de politiezone Geraardsbergen/Lierde voerde op zaterdag 23 augustus een verkeersactie uit op het grondgebied. De controle werd vooral gericht op het naleven van de coronamaatregelen en onverantwoord rijgedrag in het centrum van Geraardsbergen. In totaal werden zeventien bestuurders onderworpen aan een ademtest. Eén was positief en het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Twee bestuurders werden ook onderworpen aan een speekseltest. Eén van hen testte positief. Ook zijn rijbewijs werd ingetrokken. Daarnaast schreef de politie nog twee boetes uit voor fout parkeren en twee voor onaangepaste snelheid.

Op zondag 24 augustus richtte de politie zich vooral op de gordeldracht en het gebruik van de gsm achter het stuur. Slechts één bestuurder werd beboet voor het niet dragen van de gordel. Twee bestuurders testten positief op het gebruik van drugs. Hun rijbewijs werd meteen ingetrokken. Bij de controle van een voertuig, troffen de agenten drugs aan. Tegen de eigenaar van de wagen werd een pv opgemaakt.