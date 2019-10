Bestuurder riskeert boete van 7.600 euro en levenslang rijverbod, maar legt schuld bij slachtoffers Lieke D'hondt

02 oktober 2019

14u14 2 Geraardsbergen Een bestuurder die op 22 augustus 2017 onder invloed van cannabis en tijdens een rijverbod in aanrijding is gekomen met een koppel op een scooter, riskeert een boete van 7.600 euro en een definitief rijverbod.

Op 22 augustus 2017 rijdt de beklaagde met een witte bestelwagen in Geraardsbergen. Op het moment dat hij op het kruispunt tussen de N8 en de N42 naar links wil afslaan, komt hij in aanrijding met een scooter die voorrang heeft. Daarop zitten twee personen, waarvan de passagier ernstig gewond raakt. De vrouw loopt een openbeenbreuk op en is nog steeds niet volledig hersteld. De slachtoffers hebben op dat moment voorrang op de bestelwagen, omdat zij rechtdoor rijden en de bestelwagen linksaf wil slaan. Bovendien mag de bestuurder op dat moment niet rijden omdat zijn rijbewijs is ingetrokken. Hij test ook positief op cannabis, al zou hij de drugs wel al de dag voordien hebben genomen.

Het Openbaar Ministerie vordert voor alle feiten samen een boete van 7.600 euro, een rijverbod van een jaar en acht dagen en de toepassing van artikel 42, dat zegt dat de beklaagde ongeschikt is om met een wagen te rijden.

Rechtstreekse dagvaarding

De bestuurder van de bestelwagen verklaarde achteraf dat hij de motorfiets nooit heeft gezien, tot hij de klap heeft gevoeld. Hij wijst in de rechtbank bij monde van zijn advocaat met de vinger naar de slachtoffers. Volgens hem maakte de bestuurder van de scooter vlak voor het ongeval een inhaalmanoeuvre over de voorsorteerstrook, maar rijdt hij vervolgens wel rechtdoor. Daardoor zou de bestuurder het slachtoffer niet op tijd gezien hebben. Omdat de beklaagde van oordeel is dat de bestuurder van de scooter mee schuld heeft aan het ongeval, heeft hij hem rechtstreeks gedagvaard. “Een lichtzinnige beslissing”, vindt de advocate van de slachtoffers. “Het was de beklaagde die zonder rijbewijs reed en nu beweert hij dat mijn cliënt in de fout is gegaan. Dat terwijl er een getuige is die onze versie van de feiten staaft. De beklaagde heeft gewoon zijn voorliggers gevolgd en is zonder te kijken afgeslagen. Mijn cliënte, die op dat moment achterop de motorfiets zat, raakte hierbij trouwens ernstig gewond. Ze liep een open beenbreuk op en kan nog steeds niet met de auto of met de fiets rijden.”

De politierechter houdt het vonnis in beraad en doet op 11 december uitspraak in deze zaak.