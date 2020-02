Bestuurder rijdt tegen band van geparkeerde auto en vlucht weg LDO

12 februari 2020

18u49 0 Geraardsbergen Een bestuurder uit Geraardsbergen is in de politierechtbank veroordeeld voor een aanrijding met vluchtmisdrijf. De 47-jarige man reed op 5 maart 2019 tegen de band van een geparkeerde auto en zette zijn weg naar huis zonder stoppen verder.

In de rechtbank hield de bestuurder vol dat hij de aanrijding niet had gevoeld en dat hij pas een uur later door de politie op de hoogte werd gesteld. Ondertussen had hij wel al een fles cava gekraakt, dus kon er niet meer vastgesteld worden hoeveel de man al had gedronken op het moment van de aanrijding.

De auto van het slachtoffer was wel degelijk beschadigd, want om de wielen recht te zetten moest het stuur een kwart gedraaid worden. De politierechter legt de 47-jarige bestuurder een boete van 4.960 euro op, waarvan de helft met uitstel. Hij krijgt ook een rijverbod van 6 maanden, waarvan 4 maanden met uitstel. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij zijn rijexamens en een medische en psychologische proef afleggen.