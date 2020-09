Bestuurder onder invloed van cannabis moet rijbewijs één maand inleveren LDO

11 september 2020

14u01 0 Geraardsbergen Een 34-jarige man uit Lens in Henegouwen moet zijn rijbewijs één maand in leveren. De man werd in Geraardsbergen betrapt op rijden onder invloed van cannabis.

In de politierechtbank legde de man uit dat hij de avond voordien cannabis had gerookt. Dat de drug zo lang in zijn lichaam aanwezig zou blijven, wist hij naar eigen zeggen niet. De politierechter legt hem naast een rijverbod van één maand ook een boete van 1.600 euro op. Als de man opnieuw met de auto wil rijden, moet hij eerst een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan.