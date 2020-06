Bestuurder gebruikt drugs en alcohol in het verkeer: 45 dagen rijverbod LDO

22 juni 2020

16u19 1 Geraardsbergen De politierechter in Oudenaarde heeft een 25-jarige man uit Geraardsbergen een rijverbod van 45 dagen en een boete van 1.600 euro opgelegd. De man krijgt de straf omdat hij onder invloed van alcohol en drugs werd betrapt achter het stuur.

De bestuurder garandeerde de politierechter dat het om een eenmalig feit ging. “Na het overlijden van een dierbare in de familie ging ik door een moeilijke periode en was ik even op de dool”, vertelde de man. Een uitleg die de politierechter moeilijk kon geloven aangezien de man al eerder werd veroordeeld voor drugs in het verkeer. De rechter legde de man uiteindelijk 45 dagen rijverbod en een boete van 1.600 euro op.