Bestuurder die andere man opzij duwt met de wagen riskeert drie maand cel: “Ik wilde per se naar mijn moeder in het ziekenhuis” Lieke D'hondt

06 juni 2019

13u51 0 Geraardsbergen Een 62-jarige man uit Geraardsbergen die op 2 maart 2018 even zijn zelfbeheersing verloor in het verkeer, heeft zich moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank. De man reed een slachtoffer aan met zijn wagen toen die hem wilde verhinderen te vertrekken.

De discussie ontstaat op 2 maart 2018 op de parking aan een apotheker. De beklaagde moet daar zijn om informatie over de medicatie van zijn moeder op te halen die op dat moment met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Het slachtoffer ziet hoe de man terug in zijn wagen stapt en probeert te vertrekken. Omdat hij denkt dat de bestuurder dronken is, gaat hij voor de wagen staan. Op die manier wil hij verhinderen dat de bestuurder zich opnieuw in het verkeer begeeft. De beklaagde laat zich niet tegenhouden door het slachtoffer en besluit toch verder te rijden. Aan een traag tempo duwt hij het slachtoffer opzij. De man raakt lichtgewond. Het parket vordert een celstraf van drie maanden en een boete van 208 euro voor opzettelijke slagen en verwondingen en bedreiging.

Niet dronken

Advocaat Lieven De Pessemier vraagt een mildere straf. Hij stelt zich vragen bij het gedrag van het slachtoffer, dat volgens hem zonder aanwijzingen heeft geconcludeerd dat de beklaagde dronken was. “Als iedereen voor andermans auto zou gaan staan omdat hij denkt dat iemand dronken is, dan zouden we hier vaak in de rechtbank staan voor dergelijke zaken. Mijn cliënt was bovendien niet dronken. Hij was overmand door emoties en stress omdat zijn moeder die dag was afgevoerd naar het ziekenhuis. Misschien wankelde hij wel een beetje, maar dat komt omdat hij operaties aan zijn voet en knie heeft moeten ondergaan.”

De advocaat benadrukt ook dat het slachtoffer slechts lichtgewond was. De beklaagde neemt ook zelf het woord in de rechtbank. “Het was niet mijn bedoeling om het slachtoffer omver te rijden, maar ik wilde wel per se terug naar het ziekenhuis”, klinkt het. Of de man effectief schuldig is aan opzettelijke slagen en verwondingen en bedreiging, weet hij op 20 juni.