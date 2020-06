Bestuurder botst met 2,71 promille tegen geparkeerde auto’s: 45 dagen rijverbod LDO

26 juni 2020

11u26 0

Een paar Kasteelbiertjes in de kantine van een sportclub komen een 43-jarige bestuurder uit Geraardsbergen duur te staan. Op terugweg naar huis botste de man met 2,71 promille alcohol in zijn bloed tegen een geparkeerde auto. Die wagen botste vervolgens tegen een andere geparkeerde auto, met veel materiële schade als gevolg. In de politierechtbank legde de bestuurder uit dat het Kasteelbier hem zwaarder viel dan gedacht, waardoor de rit van amper vier kilometer verkeerd afliep. Op de koop toe had de man zijn gordel niet aan op het moment van het ongeluk. De politierechter legt hem een boete van 4.000 euro en een rijverbod van 45 dagen op. Als hij opnieuw wil autorijden, moet hij eerst slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek.