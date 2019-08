Besmettingsgevaar geweken: Buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos maandag terug open Frank Eeckhout

22 augustus 2019

19u50 0 Geraardsbergen Buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos in Onkerzele gaat maandag weer open na twee weken verlof. Van dat verlof werd gebruik gemaakt om alle lokalen grondig te reinigen en te ontsmetten. 16 dagen gelden werd immers een besmettelijke huidziekte vastgesteld bij een groot deel van de kinderen.

Impetigo of krentenbaard lag aan de basis van de besmetting in buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos in Onkerzele. Minsten elf kinderen raakten besmet. Sommige kinderen dragen nog steeds de gevolgen van de besmetting. Aanvankelijk dacht de stad om een gespecialiseerde firma in te zetten om de lokalen te ontsmetten. “We hebben, in overleg met en op advies van de FOD welzijn en volksgezondheid en Kind en Gezin, de lokalen en de inboedel grondig onderhouden en ontsmet tijdens de sluitings/verlofperiode. Zij lieten ons verstaan dat de maatregelen die wij genomen hebben, volledig de juiste zijn. De reinigings- en ontsmettingswerken werden met de medewerkers van het lokaal bestuur uitgevoerd. Zij hebben de nodige opleiding en instructies gekregen hoe tewerk te gaan en welke veiligheidsmaatregelen zij in acht dienden te nemen om het werk op een veilige en doelgerichte manier uit te voeren. Gezien de beperkte risico’s en de genomen maatregelen is alle gevaar geweken en kan de bko met een gerust hart de deuren terug openen", laat schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont weten.