Beschuldigde die ex-vriendin doodsloeg met bijl: “Ik herinner feiten niet, maar ontken ze ook niet” Wouter Spillebeen

18 oktober 2019

18u25 1 Geraardsbergen In het assisenproces rond de ‘bijlmoord’ op Sandra Stompf in Onkerzele (Geraardsbergen) kregen de politie, de beschuldigde en cruciale getuigen vandaag het woord. Thomas C. beweert dat hij zich niets meer herinnert van de bloederige doodslag op zijn ex-vriendin en de poging doodslag op de buurvrouw, maar volgens de politie vroeg hij wel meermaals of ‘het’ gelukt was. “Ik riep stop, maar hij bleef maar doorhakken”, herinnert slachtoffer Anja Massart zich.

Het drama dateert van 10 juni 2015 en gebeurde in de Volderstraat in Onkerzele, Geraardsbergen. Een ruzie tussen Thomas C. en zijn ex-vriendin Sandra Stompf liep uit de hand met bijzonder zware gevolgen. Twee kinderen waren getuige van de steekpartij en buurvrouw Anja Massart die wilde helpen, kreeg de woede van C. tot haar gericht. “Ik dacht echt dat het gedaan was met mij”, getuigde de buurvrouw.

De toen 14-jarige zoon van Sandra was net zoals zijn halfzus in het huis toen de ruzie ontstond. C. had een vermoeden dat Stompf er een andere relatie op nahield en zijn stoppen sloegen door toen hij daar bevestiging van kreeg. “De relatie tussen C. en mama was toen al even gedaan, maar C. was in het huis voor zijn dochter”, herinnert de zoon van Sandra zich. “Die avond vroeg mama me om even naar buiten te gaan omdat C. met hem wilde praten. Ik hoorde snel luide scheldwoorden. Enkele minuten later zei mama dat ik de politie moest bellen. Dat deed ik, en toen ik weer binnen kwam, zag ik enkel nog de hand van C. met de bijl in zijn hand een stekende beweging maken.”

Woesteling

De tienerjongen riep dat C. moest ophouden, maar dan keerde hij zich tegen de kinderen. “Hij bedreigde mijn zus en zette het mes op haar keel. Ik schreeuwde en dan kwam hij achter mij aan. Ik ben weggelopen. Dan zag ik onze buurvrouw.”

Anja Massart had het luide geroep gehoord en wilde kijken of de kinderen veilig waren. Maar buiten kwam ze de furieuze C. tegen. “Hij draaide zich om en dan zag ik dat hij bebloed was en de bijl in zijn hand had. Hij kwam achter me aan en sloeg me op het hoofd met het wapen. Hij had een rare, woedende blik en hij brulde als een woesteling.” Uiteindelijk kon Anja toch wegvluchten en werd ze opgevangen door een andere buurvrouw, die zich ook over de zoon van Sandra had ontfermd. Massart kroop door het oog van de naald en overleefde, maar niet zonder een blijvende invaliditeit van 35 procent.

Gewelddadige ruzies

De politie snelde ter plaatse en kon C. inrekenen. Vanaf het moment dat hij in de boeien geslagen werd tot hij in de verhoorkamer zat, vroeg hij verschillende keren of Sandra dood was. “Is het gelukt? Ik hoop dat ze dood is. Het enige dat ik jammer vind, is dat mijn dochter erbij was”, citeren de arresterende inspecteurs hem. Toch beweert C. dat hij nooit de bedoeling had om Sandra te vermoorden. Hij kan zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten herinneren, hoewel er volgens de deskundigen geen enkele fysieke of psychologische reden is waarom hij amnesie zou hebben.

Over de woelige relatie herinnert C. zich daarentegen nog alles. Hij verklaarde dat ze als koppel regelmatig ruzie maakten en dat dat vaak leidde tot geweld. Hij gebruikte drugs en was op het moment van de feiten onder invloed van bier, wodka, cannabis en speed. De relatie was officieel afgelopen, maar C. beweert dat Sandra hem nog gemengde signalen gaf. “Ik had nog hoop dat het weer zou goed komen”, verklaart hij. “Toen ze toegaf dat ze een andere relatie had, werd het zwart voor mijn ogen. Ik voelde me belogen en bedrogen, alsof mijn hart uit mijn lijf gerukt was. Ik zal die bijl inderdaad vastgenomen hebben. Ik herinner me niets van de feiten, maar ik betwist ze ook niet.”

Maandag gaat het proces verder met de ondervragingen van de gerechtsdeskundigen.