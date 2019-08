Bescheiden feestje in supporterslokaal na Europese titel Remco Evenepoel: “Nog te veel met Bjorg in onze gedachten” Frank Eeckhout

08 augustus 2019

17u30 1 Geraardsbergen Bar Gidon op de Markt in Geraardsbergen heeft een bescheiden feestje gevierd na de Europese titel tijdrijden van Remco Evenepoel. “We zitten met een dubbel gevoel. Enerzijds willen we feesten omdat Remco Europees kampioen is. Anderzijds zijn onze gedachten toch ook wel bij de verongelukte Bjorg Lambrecht", zegt lokaalhouder Fredje Penne.

Het lokaal van Remco Evenepoel was aardig volgelopen om de Europese titelstrijd in het tijdrijden op televisie te volgen. De supporters van het uitzonderlijke talent hadden allemaal dezelfde T-shirt aan en hadden vlaggen en spandoeken meegebracht. Vol spanning en nagelbijtend, volgden ze de tussenstanden van de renners. Toen duidelijk werd dat hun idool de snelste tussentijd had afgeklokt, gingen de decibels al wat meer de hoogte in. Het vertrouwen in Remco was groot. Hij had woensdag zelf aangegeven dat hij de trui met de sterren wou grijpen om zijn vriend en collega Bjorg te eren. Nadat ook de laatste renner zijn tanden had stukgebeten op de toptijd van Remco, barstte het feest los in Bar Gidon. Maar meteen kwam ook het besef dat het waardig en bescheiden moest blijven.

“Het gevoel is dubbel. Echt uit de bol gaan, willen we niet met het dodelijk ongeval van Bjorg nog vers in onze gedachten. Dat zou Remco zelf ook niet willen. Een bescheiden feestje moet echter wel kunnen. Daarom hebben we een tournée générale gegeven. Maar op de tafels dansen, gaan we niet doen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we niet trots en blij zijn. Wat Remco nu weer gepresteerd heeft, is echt een knappe prestatie. Net als zijn overwinning vorige week in de Clásica San Sebastián. Zo’n talent hebben we in jaren niet meer gehad", zegt Fredje Penne.

Mark Faute, de voorzitter van de supportersclub, weet met zijn geluk geen blijf. “Ingetogen geluk", zegt hij. “We hebben Remco wel naar de overwinning geschreeuwd. En uiteraard hebben we gejuicht toen hij eindwinnaar werd. Maar we gaan echt niet zot doen. Gewoon nog wat nakaarten bij een pint bier en dromen over hoe goed Remco wel gaat worden. Want als hij zo doorgaat, zullen er nog genoeg momenten komen om uitgebreid en ongeremd te feesten", voorspelt Mark.

De voorzitter loopt ook hoog op met de jonge wielrenner. “Remco is iemand zonder kapsones. Hij staat met beide voeten stevig op de grond. Hij springt hier regelmatig eens binnen als hij op trainingstocht is. De maandag voor hij naar Spanje vertrok ook nog. Hier op de Muur heeft hij de basis gelegd voor zijn overwinning in Spanje", besluit Mark met een knipoog.