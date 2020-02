Beroependorp laat meer dan 800 leerlingen talenten ontdekken in Geraardsbergen Frank Eeckhout

10 februari 2020

11u09 0 Geraardsbergen Maar liefst 882 leerlingen uit een twintigtal Geraardsbergse scholen krijgen op 11, 12 en 13 februari de kans om beroepen te ontdekken én te ervaren. “ Op die manier leren zij wat hen interesseert en waar ze goed in zijn. Dit kan hen enorm helpen bij het maken van een studiekeuze", zegt schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V).

Deze editie van het Beroependorp zit in een nieuw jasje. Het evenement verhuist naar het Koetshuis en er zijn bijna dubbel zoveel beroepen en activiteiten te beleven. “Maar liefst 22 activiteiten laten leerlingen hun talenten en interesses ontdekken door telkens even in de huid te kruipen van een beroepsbeoefenaar. De jongeren kunnen er wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, programmeren, patiënten verzorgen en nog veel meer. Op die manier testen ze bij zichzelf talenten die vaak nodig zijn bij deze beroepen. Met dit project willen we de van onze Geraardsbergse jongeren verhogen door ervoor te zorgen dat meer kinderen een diploma behalen. Een goede studiekeuze, die aansluit bij hun eigen talenten, is hierbij heel belangrijk. Daarom is dit voor mij één van de mooiste projecten in onze stad", zegt schepen Fernand Van Trimpont.

Op woensdagnamiddag en -avond staan de CLB’s klaar om een netoverschrijdend verhaal te brengen naar de ouders van de leerlingen uit het zesde leerjaar. Zij krijgen tips over hoe ze hun kind het beste begeleiden in het studiekeuzeproces en weten ze welke onderwijsmogelijkheden er in de regio zijn. Het geheel wordt educatief omkaderd in de klas met lesmateriaal van de verschillende CLB’s en van Het Beroepenhuis vzw. Dit omkaderend lesmateriaal werd opgefrist en flexibeler gemaakt en legt nog meer de nadruk op talentverkenning.