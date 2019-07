Berglama's oud-renner Rudy Pevenage krijgen scheerbeurt KOEN MOREAU en TIJS VAN PUYENBROECK

18 juli 2019

17u29 0 Geraardsbergen De man achter Alpaca-wandeling Bambrugge mocht donderdag langs gaan bij oud-renner Rudy Pevenage in Geraardsbergen. “De alpaca’s die hij sinds kort heeft, moesten geschoren worden.”

Meer en meer mensen halen de sociale en kleinere Zuid-Amerikaanse berglama’s in huis. Waar Kris De Groot uit Bambrugge tot voor kort nog kon uitpakken met zijn unieke dieren, worden ze meer en meer gemeen goed in de Vlaamse tuinen.

Zo ook in de tuin van oud-renner Rudy Pevenage. “Ik leerde de dieren kennen bij mijn buurman en schafte me er begin dit jaar zelf drie aan”, vertelt hij. Via die buurman kwam Pevenage in contact met De Groot. En zo mocht de man achter de populaire Alpaca-wandelingen in Bambrugge bij de renner op visite.

Een scheermes per lama

Al is dat een understatement. Het scheren van een alpaca is net iets moeilijker dan pakweg een schaap. “Vooraleer je van start kan gaan moet je ze vangen, op hun zij krijgen en de poten vastbinden.” En dan moet het werk nog beginnen. “Een dier scheren duurt ongeveer 45 minuten en aan het einde heb je een bot mes.” Ter vergelijking: met een mes scheer je normaal honderd schapen. “Bij een alcapa is de wol droog en geurloos. Bij een schaap is de wol heel vettig en stinkt ze.”

Wandelen met zijn alpaca’s is Rudy Pevange in elk geval nog niet van plan. “Al zal ik binnenkort in Bambrugge wel eens gaan proberen hoe dat precies in zijn werk gaat”, knipoogt de oud-renner. Daar is binnenkort overigens uitbreiding op til. “Eind augustus verwachtten we jongen van onze zwangere dieren en sinds kort hebben we met de 3-jarige Peru ook al een nieuwkomer”, geeft De Groot mee.

Meer info over die wandelingen op www.alpacawandeling.be.