Belleman opent 504de Processie van Plaisance Frank Eeckhout

25 augustus 2019

11u52 14 Geraardsbergen De belleman heeft de 504de Processie van Plaisance geopend in Geraardsbergen. Die trok onder een stralende zon door de stad.

Sinds de relikwieën van de heilige Bartholomeus in 1515 overgebracht werden van Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen vindt jaarlijks een ommegang plaats op de feestdag van de Heilige Bartholomeus. Tijdens deze ommegang worden de relikwieën door de kerkraad en de Geraardsbergse bevolking door de binnenstad rondgedragen. Deze processie is een uniek evenement omdat heel veel Geraardsbergse verenigingen hun vereniging in de kijker zetten door mee te lopen, al dan niet in het uniform of de kledij van de vereniging. Meestal worden ze voorgegaan door hun eigen ‘Manneken-Pis’ in het pakje van de desbetreffende groep.

Om 15 uur trekt ook nog een ecologische reclamestoet door het centrum gevolgd door een cavalcade. Het wordt een verbluffende optocht met fanfares, straatartiesten, speciale acts, majoretten en de Gilles. Radio MIG zendt een hele dag live uit vanuit een mobiele studio in het centrum van de stad.