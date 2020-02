Beleid rond eenzaamheid is een lege doos: “Stad geeft meer uit aan bijen dan aan de bestrijding van eenzaamheid” Frank Eeckhout

10 februari 2020

10u03 1 Geraardsbergen Gemeenteraadslid Patrick De Bodt (sp.a) vindt dat het stedelijk beleid rond eenzaamheid niets inhoudt. “Het is een lege doos”, zegt hij. De Bodt baseert zich daarvoor op het meerjarenplan van Open Vld en CD&V. “Jaarlijks wordt amper 3.000 euro voorzien in de strijd tegen eenzaamheid. De stad geeft zelfs meer geld uit aan bijen.”

Geraardsbergen is samen met Sint-Truiden de enige stad met een schepen van eenzaamheid. Maar volgens gemeenteraadslid Patrick De Bodt is dat louter voor de show. “In een stad als Geraardsbergen – die sterke vergrijzing kent – is de eenzaamheid een erg groot probleem. Ik woon in het centrum en ik heb veel contact met senioren. Ik kan je garanderen dat er in onze stad heel veel eenzame zieltjes zijn. De beperkte middelen die de stad voorziet om deze erg grote problematiek aan te pakken is des te merkwaardiger als je bedenkt dat de stad met veel bombarie een schepen voor eenzaamheid heeft aangekondigd", stelt De Bodt vast.

Het raadslid kan zich niet van de indruk ontdoen dat de coalitie deze bevoegdheid louter heeft uitgevonden om in de belangstelling te komen. “Er worden geen structurele maatregelen genomen om eenzaamheid te bestrijden en met amper 3.000 euro per jaar zijn de voorziene budgetten belachelijk laag. Er wordt zelfs meer uitgegeven aan het in stand houden van de bijenpopulatie. Ik kan niet anders dan vaststellen dat de bevoegde schepen zichzelf in de spotlight heeft gehesen op de kap van eenzame mensen. Een schepen van eenzaamheid kan nochtans wel degelijk een meerwaarde betekenen voor onze stad. Maar dan moet deze schepen in zowat alle andere schepenen hun bevoegdheden zeggenschap hebben. Want eenzaamheid bestrijden kan enkel door middel van een beleid dat alle andere domeinen doorkruist. De vooropgestelde maatregelen van de beleidsploeg in het meerjarenplan komen zelfs niet in de buurt. En het voorziene budget is een absolute aanfluiting van de beloftes", besluit De Bodt.

Volgens schepen van Eenzaamheid Kristin Vangeyte (Open Vld) is een beleid voeren meer dan alleen maar centen uitgeven. “De bestaande voorzieningen en structuren doelgericht gebruiken is veel nuttiger. Voor eenzaamheid wordt jaarlijks 50.000 euro voorzien. De 3.000 euro uit de meerjarenbegroting is enkel voor te rapporteren beleid. Daarnaast voorzien we een meldpunt, startconferentie en gaan we onze senioren bezoeken", reageert schepen Vangeyte.