Beklaagden riskeren 10 maanden cel voor valse aangifte LDO

21 september 2020

11u42 0 Geraardsbergen Twee mannen uit Geraardsbergen hebben zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een valse aangifte. Ze hebben geprobeerd tijdens een zitting in de politierechtbank verwarring te zaaien over wie er achter het stuur zat tijdens een verkeersovertreding. Vooral V.B. had daar veel mee te winnen, aangezien hij maar liefst 31 veroordelingen in de politierechtbank op zijn strafblad heeft staan.

Volgens de politie zat V.B. achter het stuur, maar in de politierechtbank nam I.B. de schuld op zich. Toch bleek uit het onderzoek dat V.B. wel degelijk reed, de agenten kwamen daarover zelfs getuigen in de politierechtbank. Zowel in eerste aanleg als in beroep werd V.B. veroordeeld. Het parket besloot het duo ook te dagvaarden voor valse aangifte, waardoor de hele zaak nog een staartje heeft gekregen in de correctionele rechtbank. Daar riskeren zowel V.B. als I.B. een celstraf van tien maanden en boete van 208 euro. Het parket vordert voor I.B. ook een celstraf van drie maanden en een boete van 208 euro voor slagen en verwondingen aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Vonnis op 5 oktober.