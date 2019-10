Beklaagde tracht olijfboom te stelen: drie maanden cel gevorderd Lieke D'hondt

28 oktober 2019

13u16 0 Geraardsbergen De diefstal van een olijfboom kan N.B. (37) uit Geraardsbergen zuur opbreken. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van drie maanden en een boete van 800 euro.

De beklaagde wandelde met zijn skateboard voorbij een bloemenwinkel in Geraardsbergen en besloot de olijfboom die buiten stond, mee te nemen. Terwijl hij de boom op zijn skateboard trachtte te plaatsen, kwam de eigenaar van de winkel naar buiten en sloeg de man zonder de boom op de vlucht. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van drie maanden en een boete van 800 euro omdat de beklaagde een aardig gevuld strafblad heeft met zeven correctionele veroordelingen.

De advocaat van de man relativeert de feiten. “Eigenlijk gaat het hier om een poging tot diefstal, want mijn cliënt is zonder de boom op de vlucht geslagen. Hij was op dat moment ook onder invloed van medicatie en alcohol en heeft nadien van de eigenaar een stevig pak rammel gekregen. Hij is zelfs op de spoeddienst beland. Eigenlijk is hij dus al gestraft voor zijn daden.”

De rechtbank zal op 25 november oordelen.